Otogarlar doldu, havalimanları taştı: Tatilde 22 km'lik araç kuyruğu herkesi ortalığı karıştırdı

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 9 günlük bayram tatilinin yoğunluğu zirve yaptı.
Yoğunluk otogarın girişinden itibaren başlarken, kimleri araçlarından inip koşarak otobüsüne yetişmeye çalıştı.
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 9 günlük bayram tatilinin yoğunluğu zirve yaptı.
Yoğunluk otogarın girişinden itibaren başlarken, kimleri araçlarından inip koşarak otobüsüne yetişmeye çalıştı.
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, bayram tatilinin ikinci günü olan 17 Temmuz Cumartesi gününe ait verileri açıkladı.
Samsunlu, "Bugün tüm havalimanlarımızda bayram heyecanını tekrar yaşıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda uçuş sayısı bini aştı. Yolcu sayısı 150 bini geçti" dedi.