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    Otogarlar doldu, havalimanları taştı: Tatilde 22 km'lik araç kuyruğu herkesi ortalığı karıştırdı

    Bayramı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler yola çıktı. Otogarlar doldu, havalimanları taştı. Antalya girişinde 22 kilometrelik trafik oluştu. İstanbul trafiğinde ise yoğunluk yüzde 30'lara kadar düştü.

    Büyük kaçış

    İstanbul ve çevre illerden yola çıkanlar, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere birçok bölgeyi karıştırdı...

    Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 9 günlük bayram tatilinin yoğunluğu zirve yaptı.

    Yoğunluk otogarın girişinden itibaren başlarken, kimleri araçlarından inip koşarak otobüsüne yetişmeye çalıştı.

        İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, bayram tatilinin ikinci günü olan 17 Temmuz Cumartesi gününe ait verileri açıkladı.

        Samsunlu, "Bugün tüm havalimanlarımızda bayram heyecanını tekrar yaşıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda uçuş sayısı bini aştı. Yolcu sayısı 150 bini geçti" dedi.

        Antalya D-400 karayolunda tam 22 kilometrelik kuyruk oluştu. Sadece 24 saat içinde 147 bin araç kente giriş yaptı. Muğla'nın özellikle Bodrum girişinde de trafik yoğunluğu 7 kilometreyi aştı. İstanbul trafiğinde ise yoğunluk yüzde 30'lara kadar düştü.
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        Haberler Güncel Otogarlar doldu, havalimanları taştı: Tatilde 22 km'lik araç kuyruğu herkesi ortalığı karıştırdı