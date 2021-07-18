Otogarlar doldu, havalimanları taştı: Tatilde 22 km'lik araç kuyruğu herkesi ortalığı karıştırdı

Antalya D-400 karayolunda tam 22 kilometrelik kuyruk oluştu. Sadece 24 saat içinde 147 bin araç kente giriş yaptı. Muğla'nın özellikle Bodrum girişinde de trafik yoğunluğu 7 kilometreyi aştı. İstanbul trafiğinde ise yoğunluk yüzde 30'lara kadar düştü.