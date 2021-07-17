CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu önce iftirada bulundu, sonra sildi! Hala özür dilemedi...

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların yaşandığı Rize'ye üç ayrı uçakla gittiğine ilişkin paylaşımda bulundu.
SABAH'ta yer alan habere göre; Mehmet Bekaroğlu; söz konusu ifadelerinin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasının ardından paylaşımını sildi. Bekaroğlu'nun paylaşımından dolayı özür dilememesi dikkat çekti.
BEKAROĞLU'NUN "ÜÇ BAKAN ÜÇ AYRI UÇAKLA GELMİŞ" İDDİASI
Mehmet Bekaroğlu; "Burası Trabzon Havaalanı... Rize'deki sel felaketi için üç bakan üç ayrı uçakla gelmiş. İşte büyük devlet, işte bakanlar, sağ olsunlar itibarımızı yine korudular. Zaten biz de itibarımızı korusunlar diye vergi vermiyor muyuz?" diye sordu.