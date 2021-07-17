Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2021 23:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2021 00:17
    ABONE OL

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu önce iftirada bulundu, sonra sildi! Hala özür dilemedi...

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Rize’ye üç ayrı uçakla gittiği yalanını sürdüren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, hala özür dilemedi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin, "Aynı 'yalan'ı tekrar etmede ısrarınızı, sosyal medyayı iyi takip edememenize yoruyorum. Yoksa bir insan, yalan olduğunu bile bile neden ısrarcı olsun değil mi?" açıklamasında bulundu.

    Önce iftirada bulundu, sonra sildi!

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların yaşandığı Rize'ye üç ayrı uçakla gittiğine ilişkin paylaşımda bulundu.




    SABAH'ta yer alan habere göre; Mehmet Bekaroğlu; söz konusu ifadelerinin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasının ardından paylaşımını sildi. Bekaroğlu'nun paylaşımından dolayı özür dilememesi dikkat çekti.



    BEKAROĞLU'NUN "ÜÇ BAKAN ÜÇ AYRI UÇAKLA GELMİŞ" İDDİASI
    Mehmet Bekaroğlu; "Burası Trabzon Havaalanı... Rize'deki sel felaketi için üç bakan üç ayrı uçakla gelmiş. İşte büyük devlet, işte bakanlar, sağ olsunlar itibarımızı yine korudular. Zaten biz de itibarımızı korusunlar diye vergi vermiyor muyuz?" diye sordu.



        GÜLTEKİN: "BİR İNSAN, YALAN OLDUĞUNU BİLE BİLE NEDEN ISRARCI OLSUN DEĞİL Mİ?
        İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin; Mehmet Bekaroğlu'nu eleştirdi ve "Aynı 'yalan'ı tekrar etmede ısrarınızı, sosyal medyayı iyi takip edememenize yoruyorum. Yoksa bir insan, yalan olduğunu bile bile neden ısrarcı olsun değil mi?" diye sordu.




        YENİÇAĞ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ ORHAN UĞURLU DA AYNI YALANI PAYLAŞMIŞTI
        İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin; Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Orhan Uğurlu'nun, "Yuh artık… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 Bakan 3 Ayrı uçakla sel felaketi için Ankara'dan Rize'ye gittiler" iddiasının yanlış olduğunu açıklamıştı.



        "FOTOĞRAFTAKİ UÇAKLARDAN BİRİSİ ÖZEL UÇAK OLUP, BAKANLARIMIZLA ALAKASI YOK"

        M. Burak Gültekin, şunları söylemişti:

        "Orhan Bey, yaşınız itibarıyla benden büyüksünüz, onun için attığınız tweetin içeriğine 'yalan!' demeyeceğim ancak 'yanlışlarınızı' tek tek düzeltmek isterim: Fotoğraftaki uçaklardan birisi özel uçak olup, bakanlarımızla alakası yoktur."



            "DİĞER UÇAK, JANDARMA İNSANLI KEŞİF UÇAĞI"
            "Diğer uçak, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU). Sel felaketi sonrası arama/tarama yapmak için bölgeye geldi. Dün ve bugün ortalama 15 saat uçuş yaptı. Bir diğer uçak ise 3 bakanımızı, milletvekillerimizi, bakan yardımcılarımızı, AFAD ekibini, gece yarısı sel bölgesine getirdi."

            "Birilerinin meşhur videosunda dediği gibi; 'Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın, büyük ve basit olsun, sonra bu yalanı sürekli tekrar edin.' Bazılarının son dönemde yaptığı sadece bu. Pardon 'yalan' değil 'yanlış' olacaktı."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kaftancıoğlu'nun 'kurban' ikiyüzlülüğü!
            Haberler Güncel CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu önce iftirada bulundu, sonra sildi! Hala özür dilemedi...