Antalya'da ekipler 2 yaşındaki kayıp Ecrin için harekete geçti! Her yerde aranıyor

Çocuğun olmadığını fark eden baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.