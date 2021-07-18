İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti! Bekçi ve trafik polislerine zor anlar yaşattı!

Olay, saat 23.00 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Gökevler Mahallesi mevkiinde yaşandı. S.Y. isimli kadın, seyir halindeyken başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.
O sırada devriye atan bekçiler kazaya müdahale etmek istedi. Kadının tavırlarından dolayı alkollü olduğundan şüphelenen bekçiler, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.
Bu sırada kimliğini vermemek için direnen kadın, arabasına binip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bekçilere ve polis ekiplerine karşı direnen kadın küfürler edip, tehditler savurdu.