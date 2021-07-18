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    • 18.07.2021 15:27
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    İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti! Bekçi ve trafik polislerine zor anlar yaşattı!

    Esenyurt'ta kaza yapan alkollü sürücü S.Y, bekçi ve trafik polislerine zor anlar yaşattı. Dakikalarca hakaret ve tehditler savuran kadın, gazetecilere de saldırırken 'Adınız ne?' sorusunu bakın nasıl yanıtladı.

    DHA
    İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti!

    Olay, saat 23.00 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Gökevler Mahallesi mevkiinde yaşandı. S.Y. isimli kadın, seyir halindeyken başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

    O sırada devriye atan bekçiler kazaya müdahale etmek istedi. Kadının tavırlarından dolayı alkollü olduğundan şüphelenen bekçiler, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

    Bu sırada kimliğini vermemek için direnen kadın, arabasına binip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bekçilere ve polis ekiplerine karşı direnen kadın küfürler edip, tehditler savurdu.
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