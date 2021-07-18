Bedava internet nasıl alınır? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom bayramda ücretsiz 1-10-2 GB internet alma kampanyaları!

İnternetin çok çok kullanılması nedeniyle abonelerini mutlu etmek isteyen ve aynı vakitte abone adetlerini da artırmayı amaçlayan GSM operatörleri düzenledikleri ücretsiz internet kampanyaları ile devamlı kendilerini yenilerken, bu yarış en çok abonelerin işine yaramaktadır. Cep telefonu operatörlerinin ücretsiz internet kampanyaları bütün sürati ile devam eder iken Kurban Bayramı evveli yükselen internet tüketimi sebebi ile kampanya duyuruları daha da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin en büyük cep telefonu operatörleri arasında yer alan Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell doğrultusundan belirtiler ücretsiz internet kampanyaları haberimizde!
TURKCELL KURBAN BAYRAMI BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI VAR MI?
Turkcell ücretsiz internet kampanyası olarak sunduğu tarife mevcut olan tarifelerden biraz daha uygun haliyle müşterilerle buluşacak. Bu paketin bayrama özel bir indirimi bulunuyor. Hediye kampanyalarına erişmek için Turkcell resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamasından kampanyalar bölümüne giriş yapıp internet kampanyaları menüsüne tıklamak gerekmektedir. Cepte Modem 10 GB ücretsiz internet kampanyası kapsamında Süper Online Fiber müracaatı yaparak aboneliğini başlatan şahıslara Hotspot tarafında geçerli ücretsiz 10 GB armağan internet verilecek.
VODAFONE KURBAN BAYRAMI BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI VAR MI?
Bayrama özel olarak ücretsiz internet kampanyası arayan müşterilerine Vodafone Hediye Çarkı programı üzerinden fırsat sunacak. Çarkı çeviren şahıslar 50 GB'a kadar ücretsiz internet kazanma olanağı elde eder iken aynı vakitte alış veriş armağan çeki, indirim kuponu ve ücretsiz konuşma gibi fırsatlar elde edecek.