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    • 18.07.2021 13:44
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    • 18.07.2021 13:44
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    Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Harem-i Şerif baskınına çok sert tepki

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bu sabah Harem-i Şerif'e yönelik düzenlediği baskını çok sert sözlerle kınadı. Yapılan açıklamada, "Bu tür provokasyonların sürmesi son derece tehlikelidir." denildi.

    Dışişleri'nden İsrail'in Harem-i Şerif baskınına çok sert tepki

    Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Kudüs'te Harem-i Şerif'e yönelik baskını, ses bombalarıyla müdahaleyi ve gözaltıları kınadı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, bu sabah (18 Temmuz) Harem-i Şerif'in kutsiyetini bir kez daha ihlal ederek, ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    İsrail'in ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "İsrail'in geçtiğimiz ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının tüm bölgede sebep olduğu gerginlik, tırmanma ve çatışma ortamının zihinlerde tazeliğini koruduğu mevcut ortamda bu tür provokasyonların sürmesi son derece tehlikelidir." denildi.

    Açıklamada İsrail hükümetine söz konusu provokatif eylem ve saldırıların bir an önce sona erdirilmesine yönelik çağrının yinelendiği belirtildi.

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