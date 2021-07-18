CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde büyük rezalet! Vatandaşların korkulu rüyası oldu! "Tuvaletini yapan var, kusanı var, esrar içeni var"

Temizlenmeli. Ben bunun için muhtara gittim söyledim. 'Belediyeye haber vereceğim, ilgilenecek' dediler. Ama kimse gelmedi. Belediye mi bakacak, muhtar mı bakacak veya herhangi bir yer mi bakacaksa, bu mahalleye biri bakacak illaki.

Burada hemen hemen 100 taneden fazla ev var. Balkonlar hep bu tarafa bakıyor. Bu çöplüğü soluyoruz" diye konuştu. "Buranın güzel bir şekilde yapılmasını istiyoruz" diyen Perihan Dinçkol, "Park olsun, oturma alanı olsun.