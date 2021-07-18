CHP'li Çiğli Belediyesi bayramı işçiye zehir etti! Hakkını arayan 69 işçi kovuldu

Ozan, gereken müdahaleleri yapmalarına rağmen şu ana kadar işverenden bir dönüş olmadığını belirterek, "Biz Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye şunu söylüyoruz. Lütfen işten atılan arkadaşlarımız geriye alınsın ve bir kez daha toplu iş sözleşmesi süreci devam etsin. Haklarımız verilsin. Biz işçiler olarak köle değiliz.