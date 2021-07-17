Arefe günü eczaneler açık mı 2021 yoksa kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar arefe ve bayramda eczanelerin açık olmadığının yanı sıra hastanelerin ve sağlık ocaklarının da hizmet verip vermeyeceklerini araştırır oldu. İşte ayrıntılar...