Arefe günü eczaneler açık mı 2021 yoksa kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar arefe ve bayramda eczanelerin açık olmadığının yanı sıra hastanelerin ve sağlık ocaklarının da hizmet verip vermeyeceklerini araştırır oldu. İşte ayrıntılar...
19 TEMMUZ AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI OLACAK?
Eczaneler arefe günü yarım gün çalışacak ve resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarım gün tatil olan arefe gününü (19 Temmuz Pazartesi 2021) idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma