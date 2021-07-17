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    • 17.07.2021 16:28
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    Arefe günü eczaneler açık mı 2021 yoksa kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi?

    Kurban Bayramı’na az bir zaman kala vatandaşlar yoğun bir şekilde Arefe günü eczaneler açık mı 2021 yoksa kapalı mı? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Bayramda pek çok kurum ve kuruluş tatil yapıyor, dolayısıyla eczanelerden ilaç almak isteyen vatandaşlar merakla o gün açık olup olmadıklarını merak ediyor. Peki 19 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi? Kurban Bayramı 2021 yılında ne zaman başlayacak ve sona erecek? Bu süre boyunca tüm eczaneler kapalı mı olacak?

    takvim.com.tr
    Arefe günü eczaneler açık mı 2021 yoksa kapalı mı?

    Arefe günü eczaneler açık mı 2021 yoksa kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar arefe ve bayramda eczanelerin açık olmadığının yanı sıra hastanelerin ve sağlık ocaklarının da hizmet verip vermeyeceklerini araştırır oldu. İşte ayrıntılar...

    19 TEMMUZ AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI OLACAK?

    Eczaneler arefe günü yarım gün çalışacak ve resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarım gün tatil olan arefe gününü (19 Temmuz Pazartesi 2021) idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

        BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI,HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        Arefe günü Saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyet gerçekleştirecek olan hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca hizmet verecek. Arefe gününde Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin ise 12.30'a kadar açık olacağı belirtildi. Bu durumun yanı sıra 19 Temmuz 2021 Arefe günü hastanelerin acil servisleri saat 12.30'dan sonra da faaliyet gerçekleştirecek.
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        Haberler Güncel Arefe günü eczaneler açık mı 2021 yoksa kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi?