İl içi atama (tayin) sonuçları 2021 açıklandı mı? meb.gov.tr il içi atama sonuçları ne zaman açıklanır?

Yapılan güncelleme sonrasında 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde "Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı" işleminin tarihi 27 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Öğretmenlerin emekliliği" başlıklı 331 inci maddesinin birinci fıkrasında: "Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır…" denilmektedir. Bu bağlamda 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminde emekli olacak öğretmenlerin yerlerine de atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için atama işleminin yapılacağı tarih olan 27 Temmuz 2021 tarihine kadar emeklilik onayları alınan ve kendilerine tebliğ edilerek ayrılış işlemi bildirilen öğretmenlerin MEBBİS'te emeklilik durumlarının işlenerek eğitim kurumlarının normlarının boşaltılması önem arz etmektedir.