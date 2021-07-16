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    • 16.07.2021 07:35
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    İl içi atama (tayin) sonuçları 2021 açıklandı mı? meb.gov.tr il içi atama sonuçları ne zaman açıklanır?

    İl içi atama tayin sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr il içi atama sonuçları merakla bekleniyor. Binlerce öğretmen il içi atama başvurusunda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme sonuçları 16 Temmuz’da açıklanıyordu. Ancak tarih belirsizliği nedeniyle öğretmenlerin kafası karıştı. Yer değiştirme için başvurular 14 Temmuz itibariyle sona ermişti. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemlerini 2 Ağustos itibariyle yapması gerekiyor. Peki; il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İl içi atama tayin sonuçları 2021 açıklandı mı?

    meb.gov.tr il içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 İl içi atama tayin sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Binlerce öğretmen, il içerisinde yer değiştirme başvurusunda bulunmuştu. 14 Temmuz itibariyle sona eren başvuruların ardından sonuç açıklanma tarihi duyurulmuştu. Atamaların Valiliklerce gerçekleştirileceği ve sonuçların açıklanacağı tarih ilk başta 16 Temmuz olarak belirlenmişti. Peki; il içi atama sonuçları açıklandı mı? İl içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanır?

    MEB AÇIKLAMA YAPTI

    Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapılmıştır.

    Yapılan güncelleme sonrasında 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde "Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı" işleminin tarihi 27 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Öğretmenlerin emekliliği" başlıklı 331 inci maddesinin birinci fıkrasında: "Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır…" denilmektedir. Bu bağlamda 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminde emekli olacak öğretmenlerin yerlerine de atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için atama işleminin yapılacağı tarih olan 27 Temmuz 2021 tarihine kadar emeklilik onayları alınan ve kendilerine tebliğ edilerek ayrılış işlemi bildirilen öğretmenlerin MEBBİS'te emeklilik durumlarının işlenerek eğitim kurumlarının normlarının boşaltılması önem arz etmektedir.

        İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ilk duyurda, sonuçların 16 Temmuz tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak sonrasında yapılan tarih değişikliğiyle, sonuçların 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

        ATAMALAR NASIL OLACAK?

        İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

        GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        Atama sonuçlarına göre tercih ettiği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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