Bayraktar AKINCI S-1, 15 Temmuz anısına gökyüzüne "15" yazıp hilal çizdi





Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı eğitim uçuşunda 15 Temmuz anısına gökyüzüne 15 yazacak ve hilal çizecek. Tüm şehit ve gazilerimize rahmet ve saygıyla... #TürkiyeGeçilmez" bilgisini vermişti.