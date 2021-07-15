15 Temmuz sela saat kaçta okunacak? 15 Temmuz selası ne zaman 2021? Diyanet son dakika açıkladı!

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 15 Temmuz genelgesi yayımladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bu sene bir kez daha sela okunacak. Bu bağlamda, Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? Diyanet 15 Temmuz genelgesi ve sela saati...
15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?
Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak.
DİYANET'TEN '15 TEMMUZ' GENELGESİ
Diyanet İşleri Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, 81 ilin il müftülüklerine gönderildi. Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi. Ayrıca bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinde Covid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınacağı belirtildi.