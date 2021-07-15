Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2021 22:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2021 22:08
    ABONE OL

    15 Temmuz sela saat kaçta okunacak? 15 Temmuz selası ne zaman 2021? Diyanet son dakika açıkladı!

    15 Temmuz selası ne zaman okunacak? Sorusu bu önemli ve özel günde merak edilen konular arasıdna yer aldı. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 15 Temmuz genelgesi yayımladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bu sene bir kez daha sela okunacak. Bu bağlamda, Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? Diyanet 15 Temmuz genelgesi ve sela saati...

    takvim.com.tr
    15 Temmuz sela saat kaçta okunacak 2021?

    Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 15 Temmuz genelgesi yayımladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bu sene bir kez daha sela okunacak. Bu bağlamda, Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? Diyanet 15 Temmuz genelgesi ve sela saati...

    15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

    Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

    DİYANET'TEN '15 TEMMUZ' GENELGESİ

    Diyanet İşleri Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, 81 ilin il müftülüklerine gönderildi. Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi. Ayrıca bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinde Covid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınacağı belirtildi.

        ŞEHİTLER İÇİN HATİM OKUNACAK
        Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla 'Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz' etkinliği yapılacak. Bu kapsamda 15 Temmuz 2021 tarihine kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler okunacak. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' programları yapılacak. Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii'nde şehitler için 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı' düzenlenecek ve bu program Diyanet TV'den canlı yayınlanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP'li belediyede şaşırtan olay
        Haberler Güncel 15 Temmuz sela saat kaçta okunacak? 15 Temmuz selası ne zaman 2021? Diyanet son dakika açıkladı!