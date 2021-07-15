Hayvanat bahçesinde panik! Bakıcısını yaralayan aslan kaçtı

Gaziantep'te kafesini parçalayarak kaçan aslan, 3 bakıcıyı yaraladı.
BAKICILARINI YARALADI
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesini parçalayarak kaçan aslan, bakıcılarını yaraladı.
Gaziantep'te kafesini parçalayarak kaçan aslan, 3 bakıcıyı yaraladı.
BAKICILARINI YARALADI
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesini parçalayarak kaçan aslan, bakıcılarını yaraladı.
3 BAKICI HASTANEYE KALDIRILDI
İlk bilgilere göre, yaralanan 3 bakıcı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.