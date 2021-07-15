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    • 15.07.2021 14:20
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    Hayvanat bahçesinde panik! Bakıcısını yaralayan aslan kaçtı

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki aslan, bakıcısını yaralayarak, kafesinden kaçtı. Yaralı bakıcı, hastaneye kaldırılırken, hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler, dışarı çıkarıldı. Kaçan aslan nedeniyle Hayvanat Bahçesi içerisinde panik yaşanırken, kıstırılan aslanın öldürülerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

    AJANSLAR
    Hayvanat bahçesinde panik! Kanlar içinde kaçtılar

    Gaziantep'te kafesini parçalayarak kaçan aslan, 3 bakıcıyı yaraladı.

    BAKICILARINI YARALADI


    Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesini parçalayarak kaçan aslan, bakıcılarını yaraladı.



        3 BAKICI HASTANEYE KALDIRILDI


        İlk bilgilere göre, yaralanan 3 bakıcı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.




        ASLAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
        Kaçan aslan nedeniyle Hayvanat Bahçesi içerisinde panik yaşanırken, kıstırılan aslanın öldürülerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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        Haberler Güncel Hayvanat bahçesinde panik! Bakıcısını yaralayan aslan kaçtı