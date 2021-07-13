Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul Kadıköy'de bir grup önceki akşam eğlencenin dozunu kaçırdı! Kilise duvarında göbek attılar

    İstanbul Kadıköy'de bir grup önceki akşam eğlencenin dozunu kaçırdı! Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvara tırmandı. Üzerinde dans edip göbek attı.

    Büyük saygısızlık

    İstanbul Kadıköy'de bir grup önceki akşam eğlencenin dozunu kaçırdı! Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvara tırmandı. Üzerinde dans edip göbek attı.

    Sosyal medyada yayılan bu görüntüler büyük tepki topladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyet'teki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ömer Faruk A. ve Yunus Emre U., ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Ozan Y. ise şartsız olarak serbest kaldı.

    Başkan Erdoğan: Böyle bir edepsizliği ahlaksızlığı kabul etmiyoruz. Hangi dinden olursa olsun onların mabetlerine yapılan bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Hangi inançtan olursa olsun ibadethane kutsaldı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
    Haberler Güncel İstanbul Kadıköy'de bir grup önceki akşam eğlencenin dozunu kaçırdı! Kilise duvarında göbek attılar