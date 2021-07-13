İstanbul Kadıköy'de bir grup önceki akşam eğlencenin dozunu kaçırdı! Kilise duvarında göbek attılar

İstanbul Kadıköy'de bir grup önceki akşam eğlencenin dozunu kaçırdı! Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvara tırmandı. Üzerinde dans edip göbek attı.

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler büyük tepki topladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ömer Faruk A. ve Yunus Emre U., ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Ozan Y. ise şartsız olarak serbest kaldı.

Başkan Erdoğan: Böyle bir edepsizliği ahlaksızlığı kabul etmiyoruz. Hangi dinden olursa olsun onların mabetlerine yapılan bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Hangi inançtan olursa olsun ibadethane kutsaldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır.