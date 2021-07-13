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    • 13.07.2021 15:55
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    Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu kim, nereli? Nasuh Çulcu kimdir, kaç yaşında?

    Hakkari'de bir polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu. Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Nasuh Çulcu kimdir, nereli? Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu kaç yaşında? 2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu. 2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı olarak görev yapıyordu. Peki Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu kim, nerelidir? Nasuh Çulcu kimdir, kaç yaşında?

    Nasuh Çulcu kimdir, nereli? Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu kaç yaşında?

    Son dakika haberine göre, Hakkari'de polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu. Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Peki, Nasuh Çulcu kimdir, nereli? Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu kaç yaşında? İşte son gelişmeler...

    HASAN CEVHER KİMDİR?

    2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu. 2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı olarak görev yapıyordu.

    İşte son gelişmeler;

    NASUH ÇULCU KİMDİR?

    Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti.

    Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre, birlikte görev yaptığı kadın komiseri rahatsız etti. Aralarındaki tartışma sonrasında İl Emniyet Müdür yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, konuyla ilgili polis memur Çulcu hakkında tutanak düzenledi.

        (Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher)

        YEMEKHANEDE ATEŞ AÇTI

        Yaşananların ardından polis memuru, Nasuh Çulcu öğle yemeği sırasında beylik tabancısını çıkartarak yemekhanede bulunan Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e iki el ateş açtı. Omuz ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanan Cevher, hayatını kaybetti.

        AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

        Saldırı düzenleyen polis memuru Nasuh Çulcu, yemekhanedeki polis memurları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Cevher, 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atanmıştı.

            HAKKARİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

            Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada "Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu." ifadeleri kullandı.
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            Haberler Güncel Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu kim, nereli? Nasuh Çulcu kimdir, kaç yaşında?