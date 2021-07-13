Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu kim, nereli? Nasuh Çulcu kimdir, kaç yaşında?

Son dakika haberine göre, Hakkari'de polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu. Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Peki, Nasuh Çulcu kimdir, nereli? Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu kaç yaşında? İşte son gelişmeler...
HASAN CEVHER KİMDİR?
2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu. 2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı olarak görev yapıyordu.
İşte son gelişmeler;
NASUH ÇULCU KİMDİR?
Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti.
Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.