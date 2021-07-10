Son dakika: BAYKAR duyurdu! AKINCI TİHA'dan bir rekor daha! Dev yükle 13 saat uçuş!

Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 874 sorti yapan AKINCI, 5 Temmuz'da gerçekleştirilen atış testinde ise Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen harp başlıklı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T ile hedefleri tam isabetle vurdu.