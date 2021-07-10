Son dakika: BAYKAR duyurdu! AKINCI TİHA'dan bir rekor daha! Dev yükle 13 saat uçuş!

BAYKAR açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA kabiliyetlerini adım adım geliştiriyor.
Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu'da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında SSB ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle havalandı.
Kalkış ağırlığı 6 tonu (6.049 kilogram) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi.