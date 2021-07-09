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    • Güncel
    • 10.07.2021 06:36
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    • 10.07.2021 06:39
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    HAVA DURUMU | Saatte 60 km! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den o illere flaş uyarı!

    Hafta sonu için planlar havanın nasıl olacağını araştırıyorlar. Temmuz ayının yarısına gelmemize rağmen özellikle Marmara Bölgesi’ndeki serin hava ve zaman zaman bastıran yağışlar yaz aylarının bu şekilde geçeceğini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika haberlerine göre, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'nın kuzeyi ile Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzeyi ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzeyi ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 30°
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 30°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İZMİR °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 39°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 33°C
        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 30°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 30°C
        Parçalı bulutlu

        YOZGAT °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 27°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 29°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            BAYBURT °C, 27°C
            Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı'nın kuzeyi ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ERZURUM °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            KARS °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            MALATYA °C, 34°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 37°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Saatte 60 km! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den o illere flaş uyarı!