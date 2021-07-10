Aydın Nazilli'de hemşire Züleyha Urhan koronavirüsle 222 gün mücadele etti

Aydın Nazilli'de hemşire Züleyha Urhan, Coronavirüs'e karşı canla başla mücadele etti. 2020'nin kasım ayında, kendisinin de COVİD- 19'a yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşınca, tedavisine yoğun bakımda devam edildi. 10 gün sonra normal odaya alınsa da solunum sıkıntısı düzelmedi. 5 ay boyunca evinde oksijen desteği alan Urhan, virüsü tam 222 gün sonra yenebildi.

24 Haziran'da işine geri dönebilen 48 yıllık hemşire, "Mesleğime geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

THE LANCET YAYINLADI

Türkiye'nin Çin aşısı CoronaVac için yürüttüğü Faz-3 çalışmaları The Lancet'te yayınlandı. İki doz aşının yüzde 83.5 oranında koruduğu açıklandı.

FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ile CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri), BioNTech'in üçüncü doz başvurusunu değerlendirdi. İki doz aşı olanlarda hatırlatma dozuna gerek olmadığını söyledi.

İSVEÇ, 3 doz aşılama Eylül'de başlayacak.

RUSYA'DA vaka sayıları 25 bine ulaştı.

İSRAİL'DE 2 hafta sonra COVİD-19'dan ilk can kaybı yaşandı.

TEKNE SEFASI YAKTI

Avustralya'da Delta varyantına karşı sıkı tedbirler alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Ancak ünlü oyuncu Natalie Portman, yasaklara rağmen tekne turunda yakalandı! Hakkında işlem başlatıldı.

MASKE-MESAFE HAK GETİRE

Millet virüsten bunaldı. Kendini plajlara attı. Corona'yı unutup maskeyi de mesafeyi de hiçe saydı. Ege kıyıları bayram öncesi doldu taştı.