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    • Güncel
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    • 09.07.2021 08:44
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    Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'yi ziyaret edecek! Masada ikili ilişkiler var

    Son dakika haberi... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek.

    AA
    Türkiye'ye kritik ziyaret

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-11 Temmuz'da gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

    Görüşmelerde, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek. Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'yi ziyaret edecek! Masada ikili ilişkiler var