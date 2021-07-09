Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara'da faaliyet gösterdiği tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
- Güncel
- 09.07.2021 09:13
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- Son Güncelleme:
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- 09.07.2021 09:22
SON DAKİKA! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Kritik bölgelerle irtibatlı 10 kişiye gözaltı
Son dakika haberine göre Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.