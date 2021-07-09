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    SON DAKİKA! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Kritik bölgelerle irtibatlı 10 kişiye gözaltı

    Son dakika haberine göre Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    DEAŞ'a darbe! Kritik bölgeler ile irtibatlı 10 kişiye gözaltı

    Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara'da faaliyet gösterdiği tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Kritik bölgelerle irtibatlı 10 kişiye gözaltı