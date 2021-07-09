Issız adam Tosuncuk! Hakim, Mehmet Aydın'a aylık gelirini ve adresini sordu yanıtı şoke etti

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Çiftlik Bank vurgunuyla yüzbinlerce kişiyi dolandırdı. Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirildi. Tutuklanma talebiyle gönderildiği İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun detayları da ortaya çıktı. Sorgu sırasında hakim Mehmet Aydın'a mesleğini ve adresini sordu.

Türkiye'de bir ikamet adresi olmadığını söyleyen Aydın ise evli ve çocuksuz olduğunu da belirterek şu an herhangi bir işi ve geliri olmadığını ileri sürdü.

Aydın'ın sorgudaki son sözleri ise "Suçsuzum. Hesabını veremeyeceğim hiçbir para yok" şeklinde oldu.

Masum olduğunu ve kimseyi dolandırmadığını savunan Aydın, hakimlikteki sorgusunun ardından önceki gün "Suç işleme amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından cezaevine gönderilmişti.

AĞABEYİ URUGUAY'DA YAKALANDI

Aydın'ın teslim olmasının ardından ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı. Fatih Aydın'ı teslim almak üzere bir ekip Türkiye'den Uruguay'a gidecek.