Dünya şimdi de Covid-19'un Delta Plus varyantı ile mücadele etmeye başladı: Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak

Dünya şimdi de COVİD-19'un Delta Plus varyantı ile mücadele etmeye başladı. İlk kararı Japonya aldı. Bir yıl ertelemeli olarak gerçekleşecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz yapılacağı açıklandı.

İngiltere, Portekiz ve İspanya'da Corona virüsünün Delta varyantının yayılma hızı ise diğer Avrupa ülkelerinde paniğe yol açtı. İsrail'de ilk kez Delta Plus varyantı görüldü.

ÇOCUKLAR İÇİN AŞIRI ÖNEMLİ

Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, aşıya destek istedi. "Pandeminin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için yüz yüze eğitime geçilmeli. Bunun için yüzde 85 aşılama oranına ulaşmalıyız" dedi.

IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ise şunları söyledi: "Öğrencilerin üçte bir oranında eğitimi eksik kaldı. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması ve eşit eğitim hakkı için okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilmesi şart."