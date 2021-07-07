SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde teröristler hasta bebek ve annesini taşıyan TSK'ya ait ambulansa ateş açtılar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, güvenliğin sağlanmasının yanı sıra halkın sağlık, eğitim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteğini sürdürüyor.
Özellikle hastane ve sağlık ocaklarının bulunmadığı bölgelerde TSK unsurları devreye girerek, vatandaşlara sağlık taraması yapıyor, hastaneye gitmesi gerekenler ambulanslarla sevk ediliyor.
AMBULANSA SALDIRI
Bu kapsamda TSK tarafından Tel Abyad ilçesinin uluslararası M-4 yoluna en yakın konumundaki Tel Zikero köyünde sağlık taraması yapıldı.