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    • 07.07.2021 12:04
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    SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde teröristler hasta bebek ve annesini taşıyan TSK'ya ait ambulansa ateş açtılar

    Son dakika haberleri... Alçak teröristler, bebek-kadın demeden saldırılarını sürdürüyorlar. Suriye'nin kuzeyinde hasta bebek ve annesini taşıyan TSK'ya ait ambulansa keskin nişancılar saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ambulansta hasar oluştu.

    DHA
    Bebek taşıyan ambulansa saldıracak kadar alçaksınız

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, güvenliğin sağlanmasının yanı sıra halkın sağlık, eğitim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteğini sürdürüyor.

    Özellikle hastane ve sağlık ocaklarının bulunmadığı bölgelerde TSK unsurları devreye girerek, vatandaşlara sağlık taraması yapıyor, hastaneye gitmesi gerekenler ambulanslarla sevk ediliyor.

    AMBULANSA SALDIRI
    Bu kapsamda TSK tarafından Tel Abyad ilçesinin uluslararası M-4 yoluna en yakın konumundaki Tel Zikero köyünde sağlık taraması yapıldı.

        Muayene ve kontrollerde 2 yaşındaki bir bebeğin ileri tetkik ve tedavi için hastaneye götürülmesi gerektiği tespit edildi.

        Hasta bebek ve annesini hastaneye götürmek üzere yola çıkan TSK'ya ait ambulansa M-4 yolunun güneyindeki teröristler tarafından keskin nişancı atışı gerçekleştirildi.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda ambulansın camında ve içerisindeki sağlık teçhizatında hasar oluştu.
            G.Saray'ın gündemindeki isim takvim.com.tr'ye konuştu
            Haberler Güncel SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde teröristler hasta bebek ve annesini taşıyan TSK'ya ait ambulansa ateş açtılar