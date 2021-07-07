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    • 07.07.2021 09:34
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    Nargile kafeler açık mı? Kafelerde nargile yasağı kalktı mı devam ediyor mu? İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi...

    Gündemde vatandaşlar sıklıkla Nargile kafeler açık mı? Kafelerde nargile yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun zamandır devam eden yasaklar 1 Temmuz normalleşme 3. etabının başlamasıyla birlilte sona erdi. Bu konuda İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi de yayınlandı. Pek çok işyeri faaliyetlerini yeniden sürdürmeye başlarken aylardır kapalı olan nargile kafelerin yeniden hizmet verip vermediği merak ediliyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Nargile kafeler açık mı?

    Nargile kafeler açık mı? Kafelerde nargile yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi yayınlandı ve işyerlerine faaliyetlerine ilişkin alınan kararlar burada belirtildi. 1 Temmuz ile normalleşme başlayıp yasaklar kalkarken nargile kafeler ya da kafesinde nargile sunanların yeniden hizmet verip veremediği merak edildi. İşte detaylar…

    NARGİLE KAFELER AÇIK MI?

    Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

    Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.

    Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NORMALLEŞME GENELGESİ

    2. İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

    Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

    2.1- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

        2.2- Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

        2.3- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

        2.4- Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.

        2.5- Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.

        2.6- Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

        2.7- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.

        2.8- Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır.

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        Haberler Güncel Nargile kafeler açık mı? Kafelerde nargile yasağı kalktı mı devam ediyor mu? İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi...