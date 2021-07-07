Nargile kafeler açık mı? Kafelerde nargile yasağı kalktı mı devam ediyor mu? İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi...

Nargile kafeler açık mı? Kafelerde nargile yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi yayınlandı ve işyerlerine faaliyetlerine ilişkin alınan kararlar burada belirtildi. 1 Temmuz ile normalleşme başlayıp yasaklar kalkarken nargile kafeler ya da kafesinde nargile sunanların yeniden hizmet verip veremediği merak edildi. İşte detaylar…
NARGİLE KAFELER AÇIK MI?
Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.
Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.
Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NORMALLEŞME GENELGESİ
2. İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ
Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;
2.1- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.