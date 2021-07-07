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    Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Tüm illerden yüzbinlerce vatandaş Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı Temmuz ayında idrak edilmeye başlanacak ve özellikle çalışanlar tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Diğer yandan 1 Temmuz itibariyle normalleşmenin 3. etabı uygulanırken sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar kalkmıştı. Peki Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamlar geldi…

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?

    Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslüman alemi geri sayıma başlamışken bir yandan da çalışan milyonlarca kişi dinlenmenin tatil yapmanın planlarını kuruyor. Peki Fahrettin Koca'dan nasıl açıklamalar geldi, bayramda yasaklar olacak mı?

    KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    1 Temmuz itibariyle normalleşme başladı ve sokağa çıkma yasağı da kalktı. Kurban Bayramı'na kadar toplumun yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Normal şartlarda yasak olmaması bekleniyor.

    FAHRETTİN KOCA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI!

    Ülkemize gelen turistlerden aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden test istemiyoruz; ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz. Bayramda hareketlilik artacak. Biz bayrama kadar aşılanması gereken 18 yaş üstü vatandaşın en az yüzde 70'inin en az 1 aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz.Toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz. Ayrıca şu an için Kurban Bayramı'nda ekstra bir tedbir uygulanmayacağını söyleyebilirim.

        2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayrmaı tatilinin 9 gün sürmesi bekleniyor, 11 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

        Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
        Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
        Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
        Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

        Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

        Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
        Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
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        Haberler Güncel Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?