Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslüman alemi geri sayıma başlamışken bir yandan da çalışan milyonlarca kişi dinlenmenin tatil yapmanın planlarını kuruyor. Peki Fahrettin Koca'dan nasıl açıklamalar geldi, bayramda yasaklar olacak mı?
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
1 Temmuz itibariyle normalleşme başladı ve sokağa çıkma yasağı da kalktı. Kurban Bayramı'na kadar toplumun yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Normal şartlarda yasak olmaması bekleniyor.
FAHRETTİN KOCA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI!
Ülkemize gelen turistlerden aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden test istemiyoruz; ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz. Bayramda hareketlilik artacak. Biz bayrama kadar aşılanması gereken 18 yaş üstü vatandaşın en az yüzde 70'inin en az 1 aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz.Toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz. Ayrıca şu an için Kurban Bayramı'nda ekstra bir tedbir uygulanmayacağını söyleyebilirim.