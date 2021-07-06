Sağlık Bakanlığı'ndan "Kronik Yara Bakım Hizmetleri" konulu genelge! Komisyon kuruluyor...

Komisyon, genel müdür veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında bir genel cerrahi uzmanı, bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı, bir plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olmak üzere beş üyeden oluşacak.

Komisyon üyelerinin görevi iki yıl sürecek. Görev süresi dolanlar tekrar üye seçilebilecek. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilecek.

Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri sona erecek. Komisyon başkanı tarafından gerek görülmesi halinde yurt içinden veya yurt dışından uzmanlar toplantıya davet edilebilecek veya görüşleri alınabilecek. Toplantıya davet edilen uzmanlar, komisyon çalışmalarıyla ilgili oylamaya katılamayacak.

Komisyon, Genel Müdürlüğün daveti üzerine en az üç üyenin katılımıyla toplanabilecek ve salt çoğunluk ile karar alacak. Oylarda eşitlik olması halinde Komisyon başkanının taraf olduğu karar geçerli sayılacak. Komisyonun sekretaryası Genel Müdürlük tarafından yürütülecek.

Tavsiye niteliğine olan komisyon kararları, toplantı tutanağına yazılacak ve toplantıya katılan üyelerce imzalanacak. Karara katılmayanlar, şerh koymak suretiyle kararları imzalayacak. Karşı görüş gerekçesi, karar altında veya ekinde belirtilecek.

KRONİK YARA BAKIM ÜNİTESİ FAALİYET İZNİ USUL VE ESASLARI

Kronik yara bakım ünitesi, belirtilen asgari standartlara göre bakanlıkça verilen faaliyet izniyle kurulabilecek.

Başvuru, müdürlük tarafından dosya üzerinden değerlendirilecek ve eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunmaması halinde Sağlık Hizmetleri Başkanı başkanlığında bir genel cerrahi uzmanı, bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı, gerektiğinde çocuk cerrahisi uzmanı veya kardiyovasküler cerrahi uzmanı tabibin katılımıyla oluşan denetim ekibi tarafından yerinde incelenecek.

Kronik yara bakımı ünitesi başvurusu, müdürlüğün uygun görüşüyle bakanlığa iletilecek. Bakanlıkça noksan belgesi bulunmayan kronik yara bakımı ünitesine ait başvuru, komisyona sunulacak.