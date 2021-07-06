Sağlık Bakanlığı'ndan "Kronik Yara Bakım Hizmetleri" konulu genelge! Komisyon kuruluyor...

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Kronik Yara Bakım Hizmetleri" konulu genelgeyle, birtakım problemler nedeniyle iyileşmesi geciken ve normal iyileşme safhalarını göstermeyen "kronik yara bakım" hizmetleriyle ilgili iş ve işlemler belirlendi.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm il sağlık müdürlüklerine "Kronik Yara Bakım Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" konulu genelge gönderildi.
Genelgeyle, özellikli sağlık hizmetleri içerisinde yer alan, altta yatan birtakım problemler sebebiyle iyileşmesi geciken ve normal iyileşme safhalarını göstermeyen "kronik yara bakım" hizmetleriyle ilgili iş ve işlemler düzenlendi.
Buna göre, birinci basamak olarak adlandırılan, sadece cilt ve cilt altı ile yağ ve derin dokuların etkilendiği yaraların tedavisi için sunulan kronik yara bakım hizmeti, bir tabip ve bir hemşirenin görev yaptığı, pansuman odasının bulunduğu sağlık tesislerinde verilecek.
Yumuşak dokuların etkilendiği, basit cerrahi girişimlerle enfeksiyon ve nekrozun kontrol edilmesini takiben yine basit cerrahi işlemler veya medikal olarak kapanabilecek yaraların takip ve tedavisinin yapıldığı "ikinci basamak kronik yara bakım hizmeti" de ilgili uzman hekimin ve ameliyathane şartlarının bulunduğu yataklı sağlık tesislerinde verilecek.
"KRONİK YARA BAKIM BİLİMSEL KOMİSYONU" OLUŞTURULACAK
Kronik yara bakımına yönelik birimlerin faaliyetleri konusunda gerekli eğitimleri planlamak, eğitim merkezlerini ve eğitimlerin müfredatını belirlemek, bu birimlerin faaliyet ve hizmetleriyle ilgili bakanlığa gelen şikayetleri incelemek, kronik yara bakımı hizmetleri ve faaliyetleri konusunda tıbbi ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak amacıyla genel müdürlük bünyesinde "Kronik Yara Bakım Bilimsel Komisyonu" oluşturulacak.