Koronavirüs Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü? Lambda belirtileri nelerdir? Lambda varyantı nedir?

Dünyada 4 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele devam ederken bir varyant türünün 30 ülkeye yayıldığı bilgisi paylaşıldı. Delta varyantıyla mücadele sürerken bilim insanları şimdi Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm aramaya başladı. Peki, Lambda varyantı nedir? Koronavirüs Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü? Lambda belirtileri nelerdir? İşte bilinmesi gereken son gelişmeler...
LAMBDA VARYANTI NEDİR?
30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm arıyor. Uzmanlar ayrıca Lambda'nın Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunun altını çiziyor.
İşte varyanta dair bilgiler;
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 VAKA SAYISI 185 MİLYONU GEÇTİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 185 milyon 13 bin 642'ye yükseldi.
ABD, 34 milyon 598 bin 361 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 30 milyon 619 bin 932 ile Hindistan, 18 milyon 792 bin 511 ile Brezilya, 5 milyon 786 bin 999 ile Fransa, 5 milyon 658 bin 672 ile Rusya, 5 milyon 449 bin 464 ile Türkiye, 4 milyon 930 bin 534 ile İngiltere, 4 milyon 552 bin 750 ile Arjantin, 4 milyon 375 bin 861 ile Kolombiya, 4 milyon 263 bin 797 ile İtalya izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 169 milyon 366 bin 727 kişiye ulaştı.
Halen 11 milyon 644 bin 238 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.
SALGINDA "ÜÇÜNCÜ DALGA" OLACAK MI?
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının, dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla salgında "üçüncü dalganın" yaşanabileceğine dair kaygılar arttı.
Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen varyantın İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açtı.