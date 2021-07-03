İzmir'de 200 gram ekmek fiyatı, 1.50 liradan 1.80 liraya çıkarak zamlandı.
200 GRAM EKMEK 1.80 LİRA
İzmir Fırıncılar Odasının talebinin İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince uygun görülmesi sonucu, İzmir'de ekmeğe zam geldi. Buna göre, İzmir'de 1.50 liradan satışa sunulan 200 gram ekmeğin 1.80 liradan satılması dün itibariyle yürürlüğe girdi.
- Güncel
- 03.07.2021 07:40
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- Son Güncelleme:
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- 03.07.2021 07:40
İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek fiyatı 1.80 TL oldu
Son dakika haberi! İzmir'de 200 gram ekmek fiyatı, 1.50 liradan 1.80 liraya çıkarak zamlandı. 200 gram ekmeğin 1.80 liradan satılması dün itibariyle yürürlüğe girdi.
İzmir'de 200 gram ekmek fiyatı, 1.50 liradan 1.80 liraya çıkarak zamlandı.