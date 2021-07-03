İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek fiyatı 1.80 TL oldu

İzmir'de 200 gram ekmek fiyatı, 1.50 liradan 1.80 liraya çıkarak zamlandı.





200 GRAM EKMEK 1.80 LİRA

İzmir Fırıncılar Odasının talebinin İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince uygun görülmesi sonucu, İzmir'de ekmeğe zam geldi. Buna göre, İzmir'de 1.50 liradan satışa sunulan 200 gram ekmeğin 1.80 liradan satılması dün itibariyle yürürlüğe girdi.



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