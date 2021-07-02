TURKOVAC aşısı ne zaman çıkacak? TURKOVAC gönüllüsü nasıl olunur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

TURKOVAC bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Bize düşen neyse hepsini yapmaya kararlıyız. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Deneyler yoğun şekilde devam ediyor. İthal aşılar noktasında da 50 milyona yaklaşmış durumdayız. Özellikle aşıya olan güvenin arttığını göstermesi bakımından çok önemli bu da. İlk zamanlar aşıdan ürkme vardı, aşıya yaklaşım sıkıntılıydı. Ama bu artık ortadan kalktı. Yaş seviyesini de düşürüyoruz.