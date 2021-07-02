TURKOVAC aşısı ne zaman çıkacak? TURKOVAC gönüllüsü nasıl olunur? Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla, uzun süredir beklenen yerli aşı TURKOVAC için tarih bilgisini verdi. 3. faz aşamasına geçilen yerli aşı çalışmalarındaki son durumu aktaran Erdoğan; TURKOVAC aşısı ne zaman çıkacak sorusunu da cevaplandırdı.
TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde doktora öğrencileri ile bir araya geldi, soruları yanıtladı. Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan "TURKOVAC bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
TURKOVAC bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Bize düşen neyse hepsini yapmaya kararlıyız. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Deneyler yoğun şekilde devam ediyor. İthal aşılar noktasında da 50 milyona yaklaşmış durumdayız. Özellikle aşıya olan güvenin arttığını göstermesi bakımından çok önemli bu da. İlk zamanlar aşıdan ürkme vardı, aşıya yaklaşım sıkıntılıydı. Ama bu artık ortadan kalktı. Yaş seviyesini de düşürüyoruz.