Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan yeni AKINCI paylaşımı!

Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1'in 6000 kilometredir maratonda olduğunu paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ''Bakalım daha ne kadar gidecek?'' ifadelerine yer verdi.



Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.



İşte Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı;



