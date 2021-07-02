Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.07.2021 23:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 23:03
    ABONE OL

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan yeni AKINCI paylaşımı!

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, AKINCI'nın 6000 kilometredir maratonda olduğunu belirterek, 'Bakalım daha ne kadar gidecek?' mesajını verdi.

    Selçuk Bayraktar'dan yeni AKINCI paylaşımı!

    Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1'in 6000 kilometredir maratonda olduğunu paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ''Bakalım daha ne kadar gidecek?'' ifadelerine yer verdi.

    Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

    İşte Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı;

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Güncel Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan yeni AKINCI paylaşımı!