Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan yeni AKINCI paylaşımı!

Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1'in 6000 kilometredir maratonda olduğunu paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ''Bakalım daha ne kadar gidecek?'' ifadelerine yer verdi.
Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.
İşte Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı;
#AKINCI yaklaşık 6000 km'dir maratonda...🏃🐳— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 2, 2021
Bakalım daha ne kadar gidecek? 😉#MilliTeknolojiHamlesi ✈🚀🐳🌍🇹🇷
AKNS1 https://t.co/5knAanq6Tf pic.twitter.com/owY1SYHNYD