Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.07.2021 08:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 08:35
    ABONE OL

    İstanbul Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

    İstanbul Kadıköy'de taksiye çarpan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı. Takside sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

    Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

    Alınan bilgiye göre, 06 LLP 41 plakalı otomobil D100 kara yolu Fikirtepe sapağında 34 TEK 09 plakalı taksiye çarptı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Takside sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

    Kazada, bariyere çarpan taksi kullanılamaz hale geldi.

    Otomobil sürücüsünün, aşırı hız yapıp makas atarak yolda ilerlediği ve kaza yerinden yaralı halde arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Van Erciş'te mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuruyla top gibi oynadılar
    Haberler Güncel İstanbul Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı