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    e-Okul karne notu öğrenme: Bugün karneler yüz yüze verilecek mi? e- Karne giriş ile karne notları görüntüleme 2021!

    İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören milyonlarca öğrenci bugünden itibaren yaz tatiline giriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim ve ara ara yüz yüze eğitim gören öğrenciler için 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erdi. Bilindiği üzere, öğrenciler karnelerini 18 Haziran'da dijital ortamda almışlardı. Ancak talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması okul müdürlüklerince verilebilecek. Peki, e-Okul karne notu nasıl öğrenilir? Basılı karneler ne zaman verilecek? İşte e-Okul karne notları sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    e-okul karne notu öğrenme: Bugün karneler yüz yüze verilecek mi?

    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 18 Haziran'da dijital karnelerine ulaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim ve ara ara yüz yüze eğitim modeli gören öğrenciler için 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma yani bugün sona erdi. ı. Ancak talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması okul müdürlüklerince verilebilecek. Peki, e-Okul karne notu nasıl öğrenilir? Basılı karneler ne zaman verilecek? İşte e-Okul karne notları sorgulama ekranı!

    E OKUL KARNE NOTLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

    E OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANI

        TALEP EDENLERE BUGÜN BASILI KARNE BAŞARI BELGESİ VE MEZUNİYET DİPLOMASI VERİLEBİLECEK

        2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı.

        Talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz Cuma yani bugünden itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

        Bakanlık, 21 Haziran'dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenledi.

        Bu süreçte uzaktan eğitimde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yapıldı.

        2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, bugün tamamlanacak.
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        Haberler Güncel e-Okul karne notu öğrenme: Bugün karneler yüz yüze verilecek mi? e- Karne giriş ile karne notları görüntüleme 2021!