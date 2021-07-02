e-Okul karne notu öğrenme: Bugün karneler yüz yüze verilecek mi? e- Karne giriş ile karne notları görüntüleme 2021!

TALEP EDENLERE BUGÜN BASILI KARNE BAŞARI BELGESİ VE MEZUNİYET DİPLOMASI VERİLEBİLECEK

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı.

Talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz Cuma yani bugünden itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Bakanlık, 21 Haziran'dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenledi.

Bu süreçte uzaktan eğitimde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yapıldı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, bugün tamamlanacak.