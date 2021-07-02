e-Okul karne notu öğrenme: Bugün karneler yüz yüze verilecek mi? e- Karne giriş ile karne notları görüntüleme 2021!

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 18 Haziran'da dijital karnelerine ulaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim ve ara ara yüz yüze eğitim modeli gören öğrenciler için 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma yani bugün sona erdi. ı. Ancak talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması okul müdürlüklerince verilebilecek. Peki, e-Okul karne notu nasıl öğrenilir? Basılı karneler ne zaman verilecek? İşte e-Okul karne notları sorgulama ekranı!
E OKUL KARNE NOTLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.