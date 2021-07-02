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    e- Okul ile lise diplama sorgulama: Lise diploması ne zaman verilir 2021? MEB lise 12.sınıf mezuniyet belgesi nasıl alınır?

    Lise diplomaları ne zaman verilecek? Mezun olan lise öğrencileri diplomalar hakkında araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin dijital karneleri 18 Haziran'da e-Okul üzerinden erişime açıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede, uzaktan eğitim yoluyla başlayıp ara ara yüz yüze eğitimle devam eden 2020-2021 eğitim öğretim yılı, 2 Temmuz Cuma yani bugün sona erdi. Bu süreçte liseden mezun olan öğrenciler diplomaların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf diploma sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    e- Okul ile lise diplama sorgulama: Lise diploması ne zaman verilir 2021? MEB lise 12.sınıf mezuniyet belgesi nasıl alınır?

    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 18 Haziran'da dijital karnelerine ulaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim ve ara ara yüz yüze eğitim modeli gören öğrenciler için 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma yani bugün sona erdi. Lise diploması alacak öğrenciler detayları merak ediyor. Peki, lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf diploma sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    LİSE DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

    12. sınıf öğrencilerinden mezun olanlara, uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına göre, mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı sağlamaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek.

    2 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler süresi içinde tamamlanıp e-Okul sistemine işlenecek ve mağduriyete yol açılmayacak.

    OKULLARDA 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BUGÜN SONA ERİYOR

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci bugünden itibaren yaz tatiline girecek. Bakanlık tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos'ta başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.

    2020-2021 eğitim öğretim döneminde, 15 Şubat'tan itibaren kademeli yüz yüze eğitime geçiş yapıldı. "Eğitimde yerinde karar uygulaması" kapsamında, 1 Mart'tan itibaren kimi yerde yüz yüze kimi yerde uzaktan eğitim şeklinde faaliyetlere devam edildi. Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde alınan tam kapanma tedbirleri kapsamında ise 29 Nisan-17 Mayıs'ta uzaktan eğitim uygulandı.

    Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında, 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçildi, diğer kademelerde ise 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edildi. Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başlatıldı.

    Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde 8 Haziran'da yüz yüze eğitime geçildi.

        TALEP EDENLERE BASILI KARNE BAŞARI BELGESİ VE MEZUNİYET DİPLOMASI VERİLEBİLECEK

        2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı.

        Talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması bugünden itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

        Bakanlık, 21 Haziran'dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenledi.

        Bu süreçte uzaktan eğitimde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yapıldı.

        2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, bugün tamamlanacak.

        "TELAFİDE BEN DE VARIM" PROGRAMI BAŞLIYOR

        Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.

        21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta düzenlenecek.

        Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

        Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

        Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

        OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANAMAYANLARA DA YAZ OKULU

        Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

        2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

        Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

            2. SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN OKUMA YAZMA TARAMASI BAŞLATILACAK

            Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3. ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulamasıyla desteklenecek.

            Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylülde ücretsiz dağıtılacak.

            Liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırlayan Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını hedefliyor.
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            Haberler Güncel e- Okul ile lise diplama sorgulama: Lise diploması ne zaman verilir 2021? MEB lise 12.sınıf mezuniyet belgesi nasıl alınır?