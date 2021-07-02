e- Okul ile lise diplama sorgulama: Lise diploması ne zaman verilir 2021? MEB lise 12.sınıf mezuniyet belgesi nasıl alınır?

OKULLARDA 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BUGÜN SONA ERİYOR

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci bugünden itibaren yaz tatiline girecek. Bakanlık tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos'ta başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde, 15 Şubat'tan itibaren kademeli yüz yüze eğitime geçiş yapıldı. "Eğitimde yerinde karar uygulaması" kapsamında, 1 Mart'tan itibaren kimi yerde yüz yüze kimi yerde uzaktan eğitim şeklinde faaliyetlere devam edildi. Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde alınan tam kapanma tedbirleri kapsamında ise 29 Nisan-17 Mayıs'ta uzaktan eğitim uygulandı.

Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında, 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçildi, diğer kademelerde ise 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edildi. Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başlatıldı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde 8 Haziran'da yüz yüze eğitime geçildi.