Koronavirüste şimdi de Delta varyantı paniği başladı

Covid-19 kabusu dünyayı sardı. Milyonlarca insanı hayattan kopardı. Aşılamayla birlikte tam da salgın kontrol altına alındı derken bu kez Delta varyantı paniği başladı. Hindistan'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan bu tür özellikle İngiltere ve Rusya'da etkisini artırdı.

Normal hayata dönüş planları yapan İngiltere'de yasaklar bir bir geri gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da panik yaratan varyantla ilgili açıklama yaptı. Ülkemizde Delta varyantı sayısının 224'e çıktığını açıkladı.

NOTLAR:

RUSYA'DA aşısız vatandaşların restorana girmesi yasaklandı.

AVUSTRALYA'DA Delta varyantına karşı 10 milyon kişi evlerine kilitlendi.



ALMANYA'DA yeni vakalarda Delta varyantı payı yüzde 35 olduğu açıklandı.

İNGILTERE'DE vaka sayıları fırladı. Son 24 saatte 18 bin vaka çıktı.