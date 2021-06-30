30 Haziran Elmalı Davası son durum! Elmalı davası çocukların yazısı çizimleri (resimli anlatım) Rahmi - Merve Akman tutuklandı mı?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TAHLİYELERE İTİRAZ ETTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki kardeşin istismarına ilişkin davada bakanlık avukatlarının sanıkların tahliyelerine karşı itirazda bulunduğunu, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Mayıs 2020'de iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi üzerine konunun kolluk güçlerine intikal ettirildiği ifade edilerek, ilk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'nde yapılmasının ardından çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandığı belirtildi.
Yargılama sürecinin başlamasıyla birlikte bakanlığın davaya müdahil olduğu vurgulanan açıklamada, 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada anne ve üvey babanın tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21 Mayıs 2021 tarihindeki duruşmada ise bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.
Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."
HSK İNCELEME BAŞLATTI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerini kullandı.
ANNE HAKKINDA ŞOKE EDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar davasında yeni detaylar da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; anne Merve A.'nın gazinolarda kons olarak çalıştığı, 2019 yılında Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ortaya çıkarken, çocuklara cinsel istismar uyguladığı iddia edilen dayı S.C.G'nin ise o dönemde 12 yaşında olduğu belirlendi.
Hürriyet'e konuşan pedagoglar ise çocukların çizimlerinin ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:
"BU ÇİZİMLER İMDAT ÇIĞLIĞI"
"Bu çizimler bir imdat çağrısıdır. Geçtiğimiz haftalarda taşa yazılan bir ifade ortaya çıkmıştı. Bir çocuk yaşadıklarını anlattıktan sonra şöyle yazmıştı, 'Bunu okuyanı çok seviyorum'. Bu bir yardım çığlığıydı, beni buradan alın çığlığıydı. Bu çocukların bu resimleri çizmesi de bir çığlıktı ve bizler bu çığlığa kulaklarımızı kapatamayız. Eğer adalet sistemi ve toplum 'Bu yaşanan senin ayıbın değil' mesajı vermezse çocuk kendini suçlamaya başlar ve özyıkım yaşar."
"ÇOCUKLAR RESİMLERİNDE BU TEMALARA YER VERDİYSE BU KANITTIR"
"Bizler için çocukların iç dünyasına giden en önemli yol çizimlerdir. Çizdikleri resimler onların algılarını, görüşlerini açıkça ortaya koyar. Çocuk istismarları davalarında da resimlerle, oyunlara yansıtışla çocuğun yaşadıklarını tespit ederiz. Elmalı davasında gördüğümüz resimler adeta porno filmlerde görülebilecek detaylara sahip. Çocuk resimle neler yaşadığını anlatıyor, sözlü anlatıyor, yazılı anlatıyor. Çok sayıda davada bilirkişilik yaptım. Çocuklar resimlerinde, oyunların bu tip temalara yer verdiyse bunlar biz pedagogları alarma geçiren kanıtlardır. Burada ilk yapılması gereken şey çocuğu o patolojik ortamdan çıkartmak. Ayrıca çocuğu travmatize eden insanları cezalandırmak ve onlara bir daha ulaşamayacaklarının güvencesini sağlamak çocukların gelişim sürecine büyük katkıları olan adımlar. Devlet çocuğa, bunu sana yapan kişiler bir daha sana yaklaşamayacak ve hiçbir şey yapamayacak güvencesini vermek zorunda. Elmalı davasında çocuklar olayı bu kadar net anlatmasına rağmen sanıklar serbest yargılanıyor. Bu çocuklar bu topluma nasıl güvenecek?"