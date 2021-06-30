LGS'de kaç kişinin tüm soruları doğru yanıtladığı sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını öğrenen öğrenciler LGS'de tercih dönemine odaklandı ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Peki, 2021 LGS kaç kişi full çekti? 2020 LGS kaç birinci var? Bu yıl LGS'de kaç kişi full çekti? İşte detaylar...

2021 LGS KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ?

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

İşte sınava dair merak edilenler;