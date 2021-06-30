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    • 30.06.2021 10:42
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    2021 LGS kaç kişi full çekti? 2020 LGS kaç birinci var? Bu yıl LGS'de kaç kişi full çekti?

    LGS 2021 sonuçlarının bugün erişime açılmasıyla birlikte tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler aynı zamanda kaç kişinin full çektiğini merak ediyor. Peki, 2021 LGS kaç kişi full çekti? 2020 LGS kaç birinci var? Bu yıl LGS'de kaç kişi full çekti? İşte merak edilenler...

    2021 LGS kaç kişi full çekti?

    LGS'de kaç kişinin tüm soruları doğru yanıtladığı sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını öğrenen öğrenciler LGS'de tercih dönemine odaklandı ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Peki, 2021 LGS kaç kişi full çekti? 2020 LGS kaç birinci var? Bu yıl LGS'de kaç kişi full çekti? İşte detaylar...

    2021 LGS KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ?

    Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

    İşte sınava dair merak edilenler;

    SINAVA KATILIM YÜZDE 83

    Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

    2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

    LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

        İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

        SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

        LGS ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem ile birlikte liseye geçiş sistemi değiştirildi. Yeni sistem ile adrese göre liselere kayıt yapılabilecek. Öğrencilerin %90'nın adresine en yakın okula kayıt olabilecek olmasını amaçlayan sistemde, sınav yine kayıt aşamasında önemli olacak. Merkezî Sınav Puanı'na yani LGS puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ekranından tercih yapmayana sınavla öğrenci alan okul ekranı da, pansiyonlu okul ekranı da açılmayacak.
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