Türk Hava Yolları'nın başarısı Fransız basınında: Pandemiye rağmen zirvede

Koronavirüs salgını sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık sektörü oldu.
Türk Hava Yolları pandemi dönemini başarılı bir şekilde yönetti. Fransız haber sitesi Air Journal Türk Hava Yolları'nın başarısını haberleştirdi.
EN YAKIN RAKİBİNE İKİ KAT FARK ATTI
Türk Hava Yolları'nın nisan ayında günde 685 uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken bu uçuş sayısının en yakın rakibi Lufthansa'nın iki katı olduğu duyuruldu. Öte yandan 2020 yılında Türk Hava Yolları'nın %71'lik "etkileyici" bir yük faktörü ile 28 milyon yolcu taşıdığı ifade edildi.
"PANDEMİDE İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"
Yapılan haberde "Türk Hava Yolları ve Kargo kolu, likiditeyi korumak, maliyetleri yönetilebilir bir seviyede tutmak ve 'yeni normale' uyum sağlamak için bir dizi 'çevik' önlem sayesinde Covıd-19 pandemisi sırasında özellikle iyi bir performans sergiledi. İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Ulusal taşıyıcısı ve özel yük iştiraki Turkish Cargo, 2020 mali yılını 6.7 milyar dolar (bir önceki yılın %50'sinde) gelirle ve sadece 836 milyon dolar net zararla başarıyla tamamladı. Bu belirsizlik döneminde, Türk Hava Yolları da "sağlam ağını" koruyabildi." ifadeleri yer aldı.
EN İYİ PERFORMANS İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN
İstanbul Havaalanı Mart 2021'de Avrupa'nın en iyi performans gösteren Havalimanı oldu ve 616 kalkış ve varış uçuşu ile Türk Hava Yolları bir basın açıklamasında bulundu.
DÜNYANIN EN İYİ 5 HAVAYOLUNDAN BİRİ OLARAK KENDİNİ KANITLADI
Havacılık sektörü 2020 yılında sert bir darbe almasına ve bugüne kadar ki en ağır kayıplarına maruz kalmasına rağmen, Türk Hava Yolları diğer havayollarına kıyasla iyi bir iş performansı ile öne çıktı. CAPA'ya göre, havayolu şirketi pandemi sırasında Avrupa'nın en işlek havayolu şirketi ve dünyanın en iyi beş havayolundan biri olarak kendini kanıtladı.