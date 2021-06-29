Türk Hava Yolları'nın başarısı Fransız basınında: Pandemiye rağmen zirvede

EN İYİ PERFORMANS İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN

İstanbul Havaalanı Mart 2021'de Avrupa'nın en iyi performans gösteren Havalimanı oldu ve 616 kalkış ve varış uçuşu ile Türk Hava Yolları bir basın açıklamasında bulundu.

DÜNYANIN EN İYİ 5 HAVAYOLUNDAN BİRİ OLARAK KENDİNİ KANITLADI

Havacılık sektörü 2020 yılında sert bir darbe almasına ve bugüne kadar ki en ağır kayıplarına maruz kalmasına rağmen, Türk Hava Yolları diğer havayollarına kıyasla iyi bir iş performansı ile öne çıktı. CAPA'ya göre, havayolu şirketi pandemi sırasında Avrupa'nın en işlek havayolu şirketi ve dünyanın en iyi beş havayolundan biri olarak kendini kanıtladı.