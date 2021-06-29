SON DAKİKA: Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) istilasından sevindirici haber: 30 metreye sıkıştı üremesi ve büyümesi biraz durdu

MÜSİLAJ GÜNEYDE DAHA ÇOK

İstanbul'daki müsilaj durumuyla ilgili de bilgiler veren Mustafa Yücel, "Kuzey kısmının açıkçası büyük bir risk altında olduğunu görmedik. En azından bir ay önceki durum gibi değil nispeten yüzeyde de denizin içinde de aslında müsilaj yoğunluğu daha az ama biraz İstanbul'un açığına çıktığınızda, akıntının etkisi altında olmayan İstanbul'un güneyindeki deniz alanlarına baktığınızda müsilaj oradaydı. Boğaz'da ve İstanbul çevresinde bir risk söz konusu değil ama açıkta devam ediyor müsilaj. O dipteki müsilajın rüzgar ve akıntılardaki bir değişim ile tekrar yüzeye çıkıp İstanbul'un bazı kıyılarını vurma riski hala var" dedi.