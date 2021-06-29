Psikoteknik belgesi nasıl ve nereden alınır? Psikoteknik belgesi fiyatı 2021 ne kadar?

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezaî işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.

İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerine mecburi hâle geliyor. Türkiye'de trafik kazalarının yüzde 96'sının sürücü hatasından kaynaklı olması, psikoteknik testinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözleri önüne getirdi.

Türkiye'de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır faaliyette olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, "Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticarî araç sürücülerine mecburi hâle getirildi.