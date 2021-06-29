Psikoteknik belgesi nasıl ve nereden alınır? Psikoteknik belgesi fiyatı 2021 ne kadar?

Ticari araç sürücülerine getirilen psikoteknik belgesi fiyatı ne kadar? 2021 psikoteknik belgesi fiyatı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Psikoteknik belgesi nasıl alınır? 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezaî işlem uygulanacağı açıklandı. Bu nedenle psikoteknik belgesine yoğun talep gösterilmeye başlandı. Peki; psikoteknik belgesi fiyatı ne kadar? Psikoteknik belgesi nasıl alınır?
PSİKOTEKNİK BELGESİ FİYATI NE KADAR?
Refleks, algı, muhakeme yeteneği gibi 12 farklı testten geçirilen sürücüler psikoteknik merkezlerine giderek bu testlerden geçebilirler. Ardından değerlendirme sonucu olumlu çıkarsa psikiyatri doktorunun onayıyla birlikte rapor enabız ve e devlet üzerinden görüntülenebilecek.
Psikoteknik belgesi fiyatı 2021 yılı itibariyle 170 ile 220 TL arasında değişiyor. Sınav öncesi alınan bu ücret, sınavda kalmanız halilnde iade edilmiyor.
PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?
Psikoteknik belgesi almak isteyen sürücüler, Psikoteknik merkezlerine giderek 12 farklı test uygulandıktan sonra değerlendirme sonucu olumlu olması halinde psikiyatri doktorunun onayı ile birlikte Psikoteknik belgesine sahip olabilecekler.
Psikoteknik belgesi, E-Nabız ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.