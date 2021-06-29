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    Maaşı 10 bin liraya çıkan çobanlığın yıldızı parladı! Samsun'da Sürü Yönetimi Kursu açıldı

    ‘Sevdim vermediler, sen çobansın dediler’ sözü tarihe karıştı! Maaşı 10 bin liraya çıkan çobanlığın yıldızı parladı! Samsun’da Sürü Yönetimi Kursu açıldı. 40 saatlik dersin sonunda sertifika verilecek eğitime 32 kişi kayıt yaptırdı.

    Sürütifika!

    Tarım ve hayvancılığın yapıldığı bölgelerde, çobanlık en gözde meslek haline geldi. Sürü sahipleri, 10 bin maaş verdikleri halde çoban bulamadıklarını söyledi! 'Müdür maaşı verdiğimiz halde kimse işi beğenmiyor" dedi.

    Samsun'da ise eğitimli çobanların yetiştirilmesi için harekete geçildi. Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde "Sürü Yönetimi Kursu" hizmete girdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden mühendisler kursiyerlere önce teorik, sonra uygulamalı eğitimler verdi.

    Üniversite mezunu gençler, kursa akın etti! 40 saat sürecek eğitime şimdiden 32 kişinin kayıt yaptırması dikkat çekti.

        Çobanlığa merak salan Kurtça Boynukısa ve Mehmet Çiçek, eğitimden çok memnun olduklarını söyledi.

        Kursiyer Süleyman Şahin de eğitimin verimli geçtiğine dikkat çekerek, "Eskiden hayvancılığın durumunu bilirdik. Çobanlık denilirdi. Şimdi üniversite mezunu bile küçükbaş hayvanlar ile uğraşıyor" dedi.

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        Sertifikalı çobanlar, mühendisler tarafından eğitilecek.

            Teorik bilgilerin ardından çobanlar, sürü başında uygulama dersleri de alacak.

            10 BİN LİRA MAAŞA ELEMAN YOK
            Siirt ve Muş'ta başta olmak üzere birçok bölgede sürü sahipleri, koyun otlatmaktan usandı! Köyün girişine ilan asarak 'çoban' aramaya başladı.

            4 bin liradan başlayan ücret, 10 bine kadar çıktı! Ancak hiçbir başvuru olmadı! Köy sakinleri, "10 bin TL veriyoruz gelen yok. Gelen bir hafta sonra kaçıyor" diye dert yandı.
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            Haberler Güncel Maaşı 10 bin liraya çıkan çobanlığın yıldızı parladı! Samsun'da Sürü Yönetimi Kursu açıldı