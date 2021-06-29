Maaşı 10 bin liraya çıkan çobanlığın yıldızı parladı! Samsun'da Sürü Yönetimi Kursu açıldı

Tarım ve hayvancılığın yapıldığı bölgelerde, çobanlık en gözde meslek haline geldi. Sürü sahipleri, 10 bin maaş verdikleri halde çoban bulamadıklarını söyledi! 'Müdür maaşı verdiğimiz halde kimse işi beğenmiyor" dedi.
Samsun'da ise eğitimli çobanların yetiştirilmesi için harekete geçildi. Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde "Sürü Yönetimi Kursu" hizmete girdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden mühendisler kursiyerlere önce teorik, sonra uygulamalı eğitimler verdi.
Üniversite mezunu gençler, kursa akın etti! 40 saat sürecek eğitime şimdiden 32 kişinin kayıt yaptırması dikkat çekti.