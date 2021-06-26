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    • 26.06.2021 20:00
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    MSB duyurdu! TSK, son 10 yılda hudutlarda 10 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) son 10 yılda hudutlarda 10 tondan fazla uyuşturucu ile 5 milyondan fazla uyuşturucu hap yakalandığını açıkladı. Haberin detayları...

    AA
    MSB duyurdu! Büyük darbe

    Bakanlıktan "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, TSK'nın, hudutlarda her türlü kaçakçılığın önlenmesi için gerekli tedbirleri aldığı, Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucuyla etkin ve kararlı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

    Açıklamaya göre, Mehmetçik tarafından 1 Ocak'tan bu yana hudutlarda 879 kilogram uyuşturucu, 766 bin 864 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Haziran'dan itibaren ise yakalanan uyuşturucu 335 kilogramı, uyuşturucu hap 499 bin 161'i buldu.

    Son 10 yılda sınır hatlarında 10 tondan fazla uyuşturucu ile 5 milyon 595 bin 446 uyuşturucu hap yakalandı.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! TSK, son 10 yılda hudutlarda 10 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdi