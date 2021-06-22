Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya Pençe darbesi! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
İnlerine girmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2021
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tLhPyX3REE