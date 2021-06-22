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    • Güncel
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    • 22.06.2021 11:43
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    Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya Pençe darbesi! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

    PKK'ya Pençe darbesi! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya Pençe darbesi! 2 terörist etkisiz hale getirildi!