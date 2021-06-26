İBB'deki liyakat yalanının son halkası! 12 yıllık üniversite mezunu çalışan ikna odasında zorla istifa ettirildi

İBB yönetimi işçi kıyımında hız kesmiyor. Üniversite mezunu olan ve İSPARK'ın tüm kademelerinde görev alarak tecrübe kazanan Mustafa Karakaya'nın, ikna odasına alınarak istifaya zorlandığı ortaya çıktı.
ÇOK İLKEL VE YASADIŞI BİR MANTIKLA BİZİ İŞTEN ÇIKARTTILAR
Mustafa Karakaya, "25 Mart 2009'da İSPARK'ta işe başladım. Genel Müdürlük'te öncelikle Etüt Plan Proje Müdürlüğünde, sonrasında sırayla Bilgi Sistemleri Müdürlüğü ve İç Denetim Müdürlüğünde Proje Sorumlusu olarak görev yaptım. 2019 Yerel Seçimleri sonrasında İBB ve İştiraklerinde gerek sendika üzerinden gerekse siyasi anlamda baskılar neticesinde personellerin işten çıkarıldığına tanık olduk. Fakat benimle beraber 4 arkadaşımıza çok ilkel ve yasadışı bir mantıkla bizi işten çıkarttılar. Ağustos 2020'de senelik iznime ayrılmıştım" dedi.
TEHDİT EDİLDİM
Karakaya şöyle devam etti: "7 Eylül 2020'de yıllık iznimden döndüm. 09 Eylül'de saat 16.30 sıralarında İç Denetim Müdürü Hanefi Bektaş beni odasına çağırdı. Yanında İnsan Kaynakları Müdürü Serkan Tuncer vardı. Bana kapıyı kapatmamı ve karşılarına oturmam gerektiğini dile getirdiler. Serkan Tuncer benimle ilgili İBB den talimat geldiği ve yollarımızı ayırmamız gerektiğini söyledi.