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    • 25.06.2021 12:50
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    Son dakika: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması geldi (Son depremler)

    Son dakika haberine göre Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat:12:21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi. Açıklamada "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi. İşte yaşanan gelişmeler ve Kandilli'nin son depremler listesi.

    Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

    Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılab açıklamada "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat:12:21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi.




    "OLUMSUZ İHBAR YOK"
    Açıklamada "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.



    Sarsıntı yerin 4.32 km altında gerçekleşti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması geldi (Son depremler)