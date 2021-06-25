Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılab açıklamada "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat:12:21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 25, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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"OLUMSUZ İHBAR YOK"
Açıklamada "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
Sarsıntı yerin 4.32 km altında gerçekleşti.