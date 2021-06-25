Elazığ’da düğün yolunda katliam gibi kaza: 3 ölü ve çok sayıda yaralı var



3 KİŞİ ÖLDÜ 10 KİŞİ DE YARALANDI

Feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.