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    YKS’ye 2 gün kala uzmanlardan tavsiyeler: İşte kazanmanın püf noktaları

    Bu hafta sonu, 2.6 milyon aday, üniversite sınavında (YKS) ter akıtacak. Geçen yılın şampiyonları ve uzmanların önerilerini uygulayanlar, bu yarışta başarılı olacak. İşte YKS'ye iki gün kala uzmanlardan tavsiyeler...

    Takvim
    YKS’ye 2 gün kala uzmanlardan tavsiyeler
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    Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran'da yapılacak. Yaklaşık 2.6 milyon öğrencinin katılacağı sınav için, geçen yılın şampiyonları ve uzmanlar, adaylara önerilerde bulundu.



    İşte o altın tavsiyeler:

    Sınava saatler kala dersi bırakın. Pozitif enerji alacağınız kişilerle bir arada olun.
    Sınava girdiğinizde hangi alanlardaki testleri hangi sırayla çözeceğinizi belirleyin.
    Zor soru, kolay soru ayrımı yapmayın. Çünkü kolay sorular en sık dikkat hatası yapılan sorulardır.
    Sınavda dikkatinizin dağıldığını hissettiğinizde 30 saniyelik molalar verin.
    Sınav esnasında vücudunuzda heyecan belirtileri hissederseniz, bu belirtilerin sınavın başlarında normal olduğunu düşünün.
    Bu hafif heyecan, sizin sınava daha iyi konsantre olmanıza katkıda bulunacaktır.
    Yanınızdaki kişilerin kaçıncı soruda oldukları ile ilgilenmeyin.
    Geçen zamanla ilgilenmeyin, kendinizi sınav sorularına odaklamaya çalışın.
    Sık sık saate bakmayın. Bu sizi telaşlandırabilir...



    KAZANMANIN PÜF NOKTALARI

    10'A DİKKAT
    Günümüzün ilk 10'daki gözde meslekleri:

    Bilgi güvenliği uzmanları

    Siber güvenlik uzmanları

    Veri analistleri

    Yapay zeka mühendisleri

    3D tasarımcıları, 3D baskı operatörleri

    Robotik mühendisleri

    Yazılım ve uygulama geliştirme mühendisleri

    Yeni teknolojiler geliştirme uzmanları

    Robot koordinatörleri, operatörleri ve teknisyenleri

    Bulut uzmanları



        HEM BURS HEM İSTİHDAM
        Tekstil ihracatçıları,         ilk 5 tercihinden biri tekstil mühendisliği olup bu bölüme yerleşenlere karşılıksız burs imkanı ve iş garantisi var. İlk 20 bine girenlere net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bin arasına giren öğrencilere ise yüzde 50'si kadar burs veriyor.



        BAŞARILI TAVSİYE
        Geçen yılın üç şampiyonu, sınav öncesi ve sınavda uyguladıkları kurallarla başarıya yakaladıklarını anlattı.

        EREN ŞEN (NİĞDE FEN LİSESİ)
        Yabancı Dil Testi birincisi... Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü tercih etti. Şunları önerdi:"Son haftalarda kendimi kasmadım. Bir soru sizi çok zorluyorsa onunla uğraşmayıp atlayın ve çözemediğiniz sorulara daha sonra yeniden dönün. Testlerin sıralamasını değiştirmeyin. Şimdiye kadar nasıl yaptınızsa yine aynı sıralamayla çözün."




        ÜMİT CAN EVLEKSİZ (OSMANIYE TOBB FEN LISESI)
        Eşit Ağırlık'ta tam puanla birinci... BÜ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne kaydını yaptırdı. Adayları şöyle uyardı: "Çok önemli gördüğüm nokta, daha önce çözülmüş denemelerin üstünden geçmek. Soruları çözerken yanına alınan notlar, işlemler akılda kalıyor. Son hafta onların tekrarı çok önemli."



            ESAD YUSUF ATİK (KABATAŞ ERKEK LİSESİ)
            Matematikte 40 doğru sıfır yanlış, Fizik'te 14 doğru sıfır yanlış... 500 tam puan aldı. AYT sayısal birincisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne girdi. İşte tavsiyeleri: "Ben son 3-4 hafta sadece deneme çözüyordum. Her gün mutlaka bir TYT bir AYT denemesi çözmek gerek. Son dönemlerde kafayı çok yormaya gerek yok. Biraz dinlenmek lazım. Son üç gün dersleri bıraktım ve tamamen dinlendim."
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            Haberler Güncel YKS’ye 2 gün kala uzmanlardan tavsiyeler: İşte kazanmanın püf noktaları