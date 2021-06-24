YKS’ye 2 gün kala uzmanlardan tavsiyeler: İşte kazanmanın püf noktaları

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran'da yapılacak. Yaklaşık 2.6 milyon öğrencinin katılacağı sınav için, geçen yılın şampiyonları ve uzmanlar, adaylara önerilerde bulundu.
İşte o altın tavsiyeler:
Sınava saatler kala dersi bırakın. Pozitif enerji alacağınız kişilerle bir arada olun.
Sınava girdiğinizde hangi alanlardaki testleri hangi sırayla çözeceğinizi belirleyin.
Zor soru, kolay soru ayrımı yapmayın. Çünkü kolay sorular en sık dikkat hatası yapılan sorulardır.
Sınavda dikkatinizin dağıldığını hissettiğinizde 30 saniyelik molalar verin.
Sınav esnasında vücudunuzda heyecan belirtileri hissederseniz, bu belirtilerin sınavın başlarında normal olduğunu düşünün.
Bu hafif heyecan, sizin sınava daha iyi konsantre olmanıza katkıda bulunacaktır.
Yanınızdaki kişilerin kaçıncı soruda oldukları ile ilgilenmeyin.
Geçen zamanla ilgilenmeyin, kendinizi sınav sorularına odaklamaya çalışın.
Sık sık saate bakmayın. Bu sizi telaşlandırabilir...
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10'A DİKKAT
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