Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Kanal İstanbul raporu ortaya çıktı: İstanbul yeni lojistik üssü olacak





ORTA KORİDOR ROTASI İLE YOL VE ZAMAN AVANTAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medyada Kanal İstanbul'a ilişkin çarpıcı bir detayı daha paylaştı. Çin'den yola çıkacak bir konteyner için Orta Koridor, Kuzey Koridor ve Güney Koridor olmak üzere 3 güzergâhı karşılaştıran Bakanlık, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Orta Koridor'un deniz yoluna kıyasla ulaşımı yaklaşık 15 gün kısalttığına dikkat çekti.



Böylece Türkiye'nin, "Orta Koridor rotasıyla" ticaretten daha fazla pay alabileceğine vurgu yapıldı. "Çin'den Avrupa'ya bir konteyner, Orta Koridor (Türkiye) üzerinden 10-15 günde, Kuzey Koridor üzerinden 15-20 günde, Güney Koridor üzerinden 45-60 günde ulaşmaktadır" ifadeleri kullanıldı.



TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre, Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreni öncesinde hazırlıklar sürüyor. 26 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören için daha önce oluşturulan şantiye bölgesinde tören alanı kuruldu.