Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Kanal İstanbul raporu ortaya çıktı: İstanbul yeni lojistik üssü olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kanal İstanbul'a ilişkin hazırladığı rapora ulaşıldı. Dünya ticaretine yön verecek heyecan verici projenin A'dan Z'ye bilinmeyenlerine yer verilen değerlendirme raporunda Boğaz'ın tehlikeli noktalarının yanı sıra İstanbul'un dünya ticaretinde bugün ve yarınki rolüne özellikle dikkat çekildi.
Çin tarafından hayata geçirilecek modern ticaret ağının en önemli noktasının, dünyanın yeni lojistik üssünün İstanbul olacağı bildirildi. İşte satırbaşları:
TİCARET AĞININ ODAĞINDA
ABD, 7 filosuyla denizlerde hakimiyet sağladı. Dünya ticaretinin yüzde 90'ı deniz yoluyla yapıldığından devletleri alternatif yollar aramaya teşvik ediyor.
Bu alandaki yatırımların en büyüğü kuşkusuz İpek Yolu Projesi... Çin'in bu modern ticaret ağının en önemli noktası, dünyanın yeni lojistik üssü İstanbul olacak. İstanbul, yeni havalimanıyla da hava ulaşımında şimdiden destan yazmaya başladı.
BOĞAZ'DA RİSK ARTIYOR
Son 10 yılda Boğaz'dan geçen gemilerin toplam yük oranı yüzde 22 artarken tehlikeli madde yükü ise yüzde 8 artış gösterdi. 1960'tan bu yana Boğaz'da 15 tehlikeli kaza gerçekleşti. Boğazı'daki risklerin en önemlileri şöyle sıralanıyor: Keskin ve dar dönüşler, kuvvetli yüzey akıntısı, ters dip akıntıları, büyüyen gemiler, artan kent içi deniz trafiği.