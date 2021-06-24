Başkan Erdoğan, 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti!

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı.

Erdoğan milletvekilleri ile toplantısının ardından Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na da başkanlık etti.