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    • 24.06.2021 18:27
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    Başkan Erdoğan, 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadına Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Başkan'dan önemli toplantı

    AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı.

    Erdoğan milletvekilleri ile toplantısının ardından Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na da başkanlık etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, milletvekilleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kadına yönelik şiddetle mücadele konulu istişare toplantısına başkanlık etti." ifadelerine yer verildi.

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