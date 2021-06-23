Bu operasyonlarda ele geçirilen ve mahkemesi tamamlanan 3 ton 950 kilo 556 gram eroin, 322 kilo 200 gram esrar, 174 kilo 339 gram metamfetamin, 72 kilo 263 gram Afyon sakızı olmak üzere toplam 4 ton 519 kilo 358 gram narkotik madde ile 464 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ve 5 kök hint keneviri imha edilmek üzere geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilerek, bin dereceyi geçen fırınlarda imha edildi.