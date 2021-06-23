Son dakika! Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum

Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son koronavirüs (Kovid-19) tabloyu paylaştı.
Detaylar gelecek...
22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son koronavirüs (Kovid-19) tabloyu paylaştı.
Detaylar gelecek...
22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU