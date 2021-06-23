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    • 23.06.2021 19:55
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    Son dakika! Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum

    Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son koronavirüs (Kovid-19) tabloyu paylaştı.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son koronavirüs (Kovid-19) tabloyu paylaştı.

    Detaylar gelecek...

    22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
                    İşte son koronavirüs tablosu
                    Haberler Güncel Son dakika! Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum